Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

मां का सहारा, भाइयों की उम्मीद, घर का कमाऊ… सड़क ने छीन ली 5 जिंदगियां! जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

Road Accident 2025: कबीरधाम जिले में सड़क हादसे अब सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि परिवारों को उजाड़ देने वाली त्रासदी बन चुके हैं। बीते पांच दिनों में पांच अलग-अलग हादसों ने पांच जिंदगियां लील लीं...

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

पांच दिनों में पांच लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पांच दिनों में पांच लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Road Accident: कबीरधाम जिले में सड़क सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय बन गई है। बीते पांच दिनों में जिले के विभिन्न इलाकों में हुए अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी दुर्घटनाओं में एक समान कारण सामने आया है तेज रफ्तार, वाहन चालकों की लापरवाही, अंधेरा और सड़क किनारे बिना संकेत के खड़े भारी वाहन।

सबसे ताजा हादसा 19 नवंबर की रात करीब 10 बजे पिपरिया थाना क्षेत्र में इंदौरी पूर्व मिरमिटी गांव मोड़ के पास हुआ। कवर्धा के रामनगर निवासी संदीप साहू(40) बिजली ठेके का काम करते थे। पिपरिया क्षेत्र में बिजली फाल्ट सुधारने के बाद वे वापस लौट रहे थे। अंधेरा, ठंड और घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान सड़क पर पंचर अवस्था में बिना किसी संकेत खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि संदीप का सिर ट्रेलर के लोहे से टकराने पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। संदीप अपनी वृद्ध मां का इकलौता सहारा थे। पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए।

पटवारी की भी हादसे में मौत

इससे पहले 15-16 नवंबर की रात को भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। पटवारी उत्तम सिंह प्रोटोकॉल ड्यूटी से लौट रहे थे। चिल्फी क्षेत्र में अंधेरा और सड़क पर फि सलन के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और सहकर्मियों ने इस घटना को गहरी क्षति बताया।

एनएच-30 पर दो भाइयों की मौत

16 नवंबर की रात 9.40 बजे एनएच-30 बोड़ला पर सिद्धि विनायक होटल के सामने हुए भीषण हादसे में दो सगे भाइयों की जान चली गई। ग्राम बैहरसरी निवासी राजेश्वर वर्मा (42) और प्रदीप वर्मा (25) बाइक से घर लौट रहे थे। तभी पोंडी की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं। डायल 112 टीम ने उन्हें तत्काल बोड़ला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

खड़े ट्रेलर से आइचर की टक्कर, एक की मौत

16 नवंबर की सुबह 5 बजे एनएच-30 हीरापुर के पास दुबे ढाबा के समीप एक और दर्दनाक हादसा हुआ। टमाटर लेने बेरला जा रहे आईचर वाहन के चालक सोहिल खान और कंडक्टर इशाक को सामने खड़े एक ट्रेलर ने मौत के मुंह में धकेल दिया। ट्रेलर बिना किसी चेतावनी संकेत के सड़क किनारे असुरक्षित तरीके से खड़ा था। अंधेरे में आईचर चालक उसे देख नहीं पाया और पीछे से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में इशाक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सोहिल गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती है।

सड़क सुरक्षा उपायों की जरुरत

लगातार हो रहे हादसों से नेशलन हाइवे 30 और अन्य मार्गों पर रहने वाले ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी वाहनों की तेज रफ्तार, बिना संकेत खड़े ट्रेलर, सड़क पर रोशनी की कमी और पुलिस गश्त का अभाव दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, रात के वक्त निगरानी बढ़ाने और सड़क किनारे पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल
अंबिकापुर
Road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / मां का सहारा, भाइयों की उम्मीद, घर का कमाऊ… सड़क ने छीन ली 5 जिंदगियां! जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश
कवर्धा

kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार

kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक
कवर्धा

CG News: वनांचल रेंगाखार में किसानों की बदल जाएगी किस्मत, मिलेगा स्थायी सिंचाई का लाभ

हजारों किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा (photo source- DPR)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.