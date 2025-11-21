मां का सहारा, भाइयों की उम्मीद, घर का कमाऊ… सड़क ने छीन ली 5 जिंदगियां! जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

पांच दिनों में पांच लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Road Accident: कबीरधाम जिले में सड़क सुरक्षा बड़ी चिंता का विषय बन गई है। बीते पांच दिनों में जिले के विभिन्न इलाकों में हुए अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी दुर्घटनाओं में एक समान कारण सामने आया है तेज रफ्तार, वाहन चालकों की लापरवाही, अंधेरा और सड़क किनारे बिना संकेत के खड़े भारी वाहन।
सबसे ताजा हादसा 19 नवंबर की रात करीब 10 बजे पिपरिया थाना क्षेत्र में इंदौरी पूर्व मिरमिटी गांव मोड़ के पास हुआ। कवर्धा के रामनगर निवासी संदीप साहू(40) बिजली ठेके का काम करते थे। पिपरिया क्षेत्र में बिजली फाल्ट सुधारने के बाद वे वापस लौट रहे थे। अंधेरा, ठंड और घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान सड़क पर पंचर अवस्था में बिना किसी संकेत खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि संदीप का सिर ट्रेलर के लोहे से टकराने पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। संदीप अपनी वृद्ध मां का इकलौता सहारा थे। पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए।
इससे पहले 15-16 नवंबर की रात को भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। पटवारी उत्तम सिंह प्रोटोकॉल ड्यूटी से लौट रहे थे। चिल्फी क्षेत्र में अंधेरा और सड़क पर फि सलन के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और सहकर्मियों ने इस घटना को गहरी क्षति बताया।
16 नवंबर की रात 9.40 बजे एनएच-30 बोड़ला पर सिद्धि विनायक होटल के सामने हुए भीषण हादसे में दो सगे भाइयों की जान चली गई। ग्राम बैहरसरी निवासी राजेश्वर वर्मा (42) और प्रदीप वर्मा (25) बाइक से घर लौट रहे थे। तभी पोंडी की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं। डायल 112 टीम ने उन्हें तत्काल बोड़ला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
16 नवंबर की सुबह 5 बजे एनएच-30 हीरापुर के पास दुबे ढाबा के समीप एक और दर्दनाक हादसा हुआ। टमाटर लेने बेरला जा रहे आईचर वाहन के चालक सोहिल खान और कंडक्टर इशाक को सामने खड़े एक ट्रेलर ने मौत के मुंह में धकेल दिया। ट्रेलर बिना किसी चेतावनी संकेत के सड़क किनारे असुरक्षित तरीके से खड़ा था। अंधेरे में आईचर चालक उसे देख नहीं पाया और पीछे से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में इशाक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सोहिल गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में भर्ती है।
लगातार हो रहे हादसों से नेशलन हाइवे 30 और अन्य मार्गों पर रहने वाले ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी वाहनों की तेज रफ्तार, बिना संकेत खड़े ट्रेलर, सड़क पर रोशनी की कमी और पुलिस गश्त का अभाव दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, रात के वक्त निगरानी बढ़ाने और सड़क किनारे पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
