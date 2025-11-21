मां का सहारा, भाइयों की उम्मीद, घर का कमाऊ… सड़क ने छीन ली 5 जिंदगियां! जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

सबसे ताजा हादसा 19 नवंबर की रात करीब 10 बजे पिपरिया थाना क्षेत्र में इंदौरी पूर्व मिरमिटी गांव मोड़ के पास हुआ। कवर्धा के रामनगर निवासी संदीप साहू(40) बिजली ठेके का काम करते थे। पिपरिया क्षेत्र में बिजली फाल्ट सुधारने के बाद वे वापस लौट रहे थे। अंधेरा, ठंड और घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान सड़क पर पंचर अवस्था में बिना किसी संकेत खड़े ट्रेलर से उनकी बाइक जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि संदीप का सिर ट्रेलर के लोहे से टकराने पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। संदीप अपनी वृद्ध मां का इकलौता सहारा थे। पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए।