Huge Road Accident: भाजपा पार्षद की दर्दनाक मौत… इधर खड़ी ट्रक से भिड़ी शिक्षक की कार, मची अफरा- तफरी

पहली घटना भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के कुशवाबहरी मार्ग पर हुई। जानकारी के मुताबिक, किरोड़ीमल नगर निवासी नंदकुमार यादव (54), जो वार्ड क्रमांक 6 के भाजपा पार्षद थे, बुधवार शाम किसी काम से बाइक पर नहरपाली गए थे। वापसी के दौरान रात में कुशवाबहरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर (Huge Road Accident) मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नंदकुमार यादव का सिर ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।