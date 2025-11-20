Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Huge Road Accident: भाजपा पार्षद की दर्दनाक मौत… इधर खड़ी ट्रक से भिड़ी शिक्षक की कार, मची अफरा- तफरी

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार देर शाम हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में भाजपा पार्षद और शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और पुलिस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Nov 20, 2025

Chhattisgarh-Road-accident

सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका

Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार देर शाम हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में भाजपा पार्षद और शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और पुलिस ने मामलों पर जांच शुरू कर दी है।

पहला हादसा: ट्रेलर के पहिए तले आए भाजपा पार्षद

पहली घटना भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के कुशवाबहरी मार्ग पर हुई। जानकारी के मुताबिक, किरोड़ीमल नगर निवासी नंदकुमार यादव (54), जो वार्ड क्रमांक 6 के भाजपा पार्षद थे, बुधवार शाम किसी काम से बाइक पर नहरपाली गए थे। वापसी के दौरान रात में कुशवाबहरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर (Huge Road Accident) मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नंदकुमार यादव का सिर ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस बीच ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

दूसरा हादसा: खड़ी ट्रक से टकराई कार, शिक्षक की मौत

दूसरी घटना खरसिया थाना क्षेत्र के पतरापाली के पास NH-49 पर हुई। ग्राम गुरदा निवासी विरेंद्र सिंह राठिया, जो कुशवाबहरी में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, बुधवार रात कार से खरसिया से रायगढ़ की ओर जा रहे थे। कार उनके साथी विक्रम महंत चला रहे थे। पतरापाली के करीब पहुंचने पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के झटके से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी।

हादसे में शिक्षक विरेंद्र सिंह राठिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहे विक्रम महंत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस जांच जारी

दोनों हादसों के बाद पुलिस ने मौके निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले मामले में फरार ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है, जबकि दूसरे मामले में खड़ी ट्रक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल
अंबिकापुर
Road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Huge Road Accident: भाजपा पार्षद की दर्दनाक मौत… इधर खड़ी ट्रक से भिड़ी शिक्षक की कार, मची अफरा- तफरी

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ग्रीन सस्टेनेबल की प्रस्तावित लाइमस्टोन माइंस की लोकसुनवाई निरस्त, वायरल हुआ आदेश… अब नजरें पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट पर

ग्रामीण नहीं पहुंचे तो लोकसुनवाई रद्द (फोटो सोर्स- Shutterstock)
रायगढ़

ट्रेलर-बस भिड़ंत में बड़ा हादसा! मौके पर ही एजेंट की मौत, 11 यात्री घायल, बस में 35 लोग थे सवार

Accident
रायगढ़

CG News: पहले चरण की रेत खदान नीलामी में बड़ा विवाद, खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर

खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: रेलवे की बड़ी लापरवाही! स्टेशन के डिसप्ले बोर्ड 4 महीने से बंद, हादसे का बढ़ा खतरा

कोच डिस्प्ले बोर्ड बंद (photo source- Patrika)
रायगढ़

कड़ाके की ठंड शुरू! 3 दिन से लगातार 11 डिग्री तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.