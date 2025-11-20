Huge Road Accident: भाजपा पार्षद की दर्दनाक मौत… इधर खड़ी ट्रक से भिड़ी शिक्षक की कार, मची अफरा- तफरी

सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका
Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बुधवार देर शाम हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में भाजपा पार्षद और शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और पुलिस ने मामलों पर जांच शुरू कर दी है।
पहली घटना भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के कुशवाबहरी मार्ग पर हुई। जानकारी के मुताबिक, किरोड़ीमल नगर निवासी नंदकुमार यादव (54), जो वार्ड क्रमांक 6 के भाजपा पार्षद थे, बुधवार शाम किसी काम से बाइक पर नहरपाली गए थे। वापसी के दौरान रात में कुशवाबहरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर (Huge Road Accident) मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नंदकुमार यादव का सिर ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। इस बीच ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।
दूसरी घटना खरसिया थाना क्षेत्र के पतरापाली के पास NH-49 पर हुई। ग्राम गुरदा निवासी विरेंद्र सिंह राठिया, जो कुशवाबहरी में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, बुधवार रात कार से खरसिया से रायगढ़ की ओर जा रहे थे। कार उनके साथी विक्रम महंत चला रहे थे। पतरापाली के करीब पहुंचने पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के झटके से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी।
हादसे में शिक्षक विरेंद्र सिंह राठिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहे विक्रम महंत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
दोनों हादसों के बाद पुलिस ने मौके निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले मामले में फरार ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है, जबकि दूसरे मामले में खड़ी ट्रक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
