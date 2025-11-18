Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल

Road accident: शराब के नशे में धुत थे दोनों बाइक पर सवार 6 युवा, अस्पताल में काफी देर तक तड़पते रहे घायल, 2 घायल मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 18, 2025

Road accident

Injured youth admitted in hospital (Photo- Patrika)

सीतापुर। सीतापुर के पेटला चौक पर सोमवार की रात तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 14 वर्षीय एक किशोर की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। इनमें से 2 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृत नाबालिग जिस बाइक पर सवार था, उस पर उसके अलावा 3 और युवक बैठे थे, जबकि दूसरी बाइक पर 2 युवक सवार थे। सभी नशे में धुत बताए जा रहे हैं।

सोमवार की रात 8 बजे एक बाइक में सवार 4 युवक सीतापुर से ग्राम पेटला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक पेटला से अपने गृहग्राम सरगा जा रहे थे। इसी बीच पेटला चौक के पास तेज रफ्तार दोनों बाइक की आमने-सामने भिड़ंत (Road accident) हो गई।

इसमें एक बाइक पर सवार 4 युवक में से बाइक (Road accident) चला रहे नाबालिग रोहित उम्र 14 वर्ष निवासी पेटला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 युवक संदीप राज, सोमनाथ निवासी शिवनाथपुर व तरूण गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि अविनाश बाल-बाल बच गया।

इस घटना के बाद घायलों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 युवकों की हालत गंभीर देख उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया।

Road accident: उपचार के अभाव में तड़पते रहे घायल

बताया जा रहा है कि सडक़ दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल पहुंचे घायल युवक उपचार के अभाव में काफी देर तक तड़पते रहे। इस संबंध में ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष तिलक बेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सडक़ दुर्घटना (Road accident) में घायल युवकों को हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नही था। वे काफी देर तक तड़पते रहे, इसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।

नशा एवं अनियंत्रित रफ्तार बनी दुर्घटना की वजह

पेटला चौक में हुई बाइक दुर्घटना (Road accident) की वजह नशा एवं अनियंत्रित रफ्तार को बताया जा रहा है। सीतापुर से एक बाइक में सवार होकर पेटला जा रहे चारों युवक नशे में धुत थे। वहीं पेटला से अपने गृहग्राम सरगा जा रहे दोनों युवकों ने भी नशा कर रखा था। इसी बीच पेटला चौक पर एक-दूसरे से टकरा गए। इस घटना में मृत नाबालिग के घर में मातम पसरा हुआ है।

Road accident

18 Nov 2025 08:51 pm

18 Nov 2025 08:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल

