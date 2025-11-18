Road accident: एक बाइक पर 4 तो दूसरी पर सवार थे 2 युवक, आमने-सामने भिड़ंत में 1 नाबालिग की मौत, 3 घायल

सीतापुर। सीतापुर के पेटला चौक पर सोमवार की रात तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 14 वर्षीय एक किशोर की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। इनमें से 2 को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृत नाबालिग जिस बाइक पर सवार था, उस पर उसके अलावा 3 और युवक बैठे थे, जबकि दूसरी बाइक पर 2 युवक सवार थे। सभी नशे में धुत बताए जा रहे हैं।