Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

ट्रेलर-बस भिड़ंत में बड़ा हादसा! मौके पर ही एजेंट की मौत, 11 यात्री घायल, बस में 35 लोग थे सवार

Huge Road Accident: यात्रियों से भरी सद्भावना बस को एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट कई। इस हादसे में बस एजेंट की मौत...

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Nov 19, 2025

Accident

प्रतीकात्मक फोटो

Huge Road Accident: यात्रियों से भरी सद्भावना बस को एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट कई। इस हादसे में बस एजेंट की मौत हो गई तो बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए, जिनका खरसिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे खरसिया से यात्रियों को लेकर धरमजयगढ़ की ओर जाने के लिए सद्भावना बस अपने निर्धारित पर रवाना हुई। बस चोढ़ा चौक के पास पहुंची ही थी कि सामने से एक ट्रेलर चालक तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आया और बस को जोरदार टक्कर मार दिया। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा होते ही यात्रियों की चीफ-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण सहित राहगीरों की भीड़ लग गई और यात्रियों के बचाव कार्य में जुट गए।

घटना की जानकारी तत्काल खरसिया पुलिस को दी गई, इससे पुलिस बल सहित एंबुलेंश मौके पर पहुंची और सभी घायलों को दुर्घटनाग्रस्त बस से निकला। बस एजेंट का पैर बस के नीचे दब गया था व एक बच्ची का पैर फेक्चर होने के साथ करीब 11 महिला-पुरुष यात्री घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए खरसिया सिविल अस्पताल भेजा गया। डाक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। इस दौरान बस एजेंट की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद रायगढ़ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रेलर चालक को घटना स्थल से ही गिरतार कर ट्रेलर को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है

तीन दिन में दूसरी घटना

उल्लेखनीय कि तीन दिन पहले रविवार को भी रायगढ़ से यात्रियों को लेकर कापू जा रही पूर्णागिरी बस को चिराईपानी के पास एक ट्रक से टक्कर हो गया था। इस हादसे में बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से उसका चालक बस में ही फंस जाने से उसका पैर गंभीर रूप से जमी होने से उसका उपचार जारी है। साथ ही इसमें 12 यात्री घायल हुए थे। जानकारों की मानें तो इन दिनों भारी वाहन को चालक कम और परिचालक ज्यादा चला रहे हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं।

इनका चल रहा उपचार

उक्त बस में करीब 35 यात्री सवार थे। इसमें 11 यात्रियों को चोट आई थी, लेकिन आठ को भर्ती कराया गया है। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

घायलों में ग्राम तुरी निवासी प्रियंका (8 वर्ष), ग्राम धमउधारा निवासी अतवारा (28 वर्ष), भागोडीह निवासी गुड़िया यादव, अंजोरीपाली निवासी रामेश्वरी (40 वर्ष), चोटिया निवासी मदन भाठ (40 वर्ष), ग्राम मदनपुर निवासी ईश्वर (50 वर्ष), अंजोरीपाली निवासी प्रावशिनी उरांव (30 वर्ष), रायगढ़ निवासी प्रकाश यादव (20 वर्ष), ग्राम जैजैपुर निवासी ओमप्रकाश सिदार (26 वर्ष), ग्राम पोंडी छाल निवासी विनोद महंत (54 वर्ष), कोरबा निवासी सलीम (28 वर्ष) सहित अन्य यात्रियों का उपचार जारी है।

बस एजेंट की हुई मौत

खरसिया थाना क्षेत्र के पठानपारा निवासी मोहमद अनीश पिता मोहमद इब्राहिम (45 वर्ष) विगत कई साल से एजेंट का काम करता था। मंगलवार को वह खरसिया से करीब 35 यात्रियों को उक्त बस में लेकर जा रहा था। बस हादसे में गंभीर चोट लगने पर उसे उपचार के लिए एंबुलेंस से अपेक्श अस्पताल लेकर आ ही रहे थे कि बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इससे जिला अस्पताल रायगढ़ में मर्ग कायम कर पीएम कराया गया है।

बस व ट्रेलर में टक्कर होने से बस एजेंट की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। - राजेश जांगड़े, टीआई खरसिया

ये भी पढ़ें

Road accident: किशोरी को बैठाकर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहा था युवक, NH पर वाहन से टकराकर दोनों की मौत
कोरीया
Road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 11:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / ट्रेलर-बस भिड़ंत में बड़ा हादसा! मौके पर ही एजेंट की मौत, 11 यात्री घायल, बस में 35 लोग थे सवार

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ग्रीन सस्टेनेबल की प्रस्तावित लाइमस्टोन माइंस की लोकसुनवाई निरस्त, वायरल हुआ आदेश… अब नजरें पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट पर

ग्रामीण नहीं पहुंचे तो लोकसुनवाई रद्द (फोटो सोर्स- Shutterstock)
रायगढ़

CG News: पहले चरण की रेत खदान नीलामी में बड़ा विवाद, खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर

खनिज विभाग ने निरस्त किया टेंडर (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: रेलवे की बड़ी लापरवाही! स्टेशन के डिसप्ले बोर्ड 4 महीने से बंद, हादसे का बढ़ा खतरा

कोच डिस्प्ले बोर्ड बंद (photo source- Patrika)
रायगढ़

कड़ाके की ठंड शुरू! 3 दिन से लगातार 11 डिग्री तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
रायगढ़

खाना खाने गया युवक किचन में लगा ली फांसी, इलाके में फैली सनसनी

आत्मघाती कदम (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.