ट्रेलर-बस भिड़ंत में बड़ा हादसा! मौके पर ही एजेंट की मौत, 11 यात्री घायल, बस में 35 लोग थे सवार

घटना की जानकारी तत्काल खरसिया पुलिस को दी गई, इससे पुलिस बल सहित एंबुलेंश मौके पर पहुंची और सभी घायलों को दुर्घटनाग्रस्त बस से निकला। बस एजेंट का पैर बस के नीचे दब गया था व एक बच्ची का पैर फेक्चर होने के साथ करीब 11 महिला-पुरुष यात्री घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए खरसिया सिविल अस्पताल भेजा गया। डाक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। इस दौरान बस एजेंट की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद रायगढ़ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रेलर चालक को घटना स्थल से ही गिरतार कर ट्रेलर को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है