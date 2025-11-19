ट्रेलर-बस भिड़ंत में बड़ा हादसा! मौके पर ही एजेंट की मौत, 11 यात्री घायल, बस में 35 लोग थे सवार

प्रतीकात्मक फोटो
Huge Road Accident: यात्रियों से भरी सद्भावना बस को एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट कई। इस हादसे में बस एजेंट की मौत हो गई तो बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए, जिनका खरसिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे खरसिया से यात्रियों को लेकर धरमजयगढ़ की ओर जाने के लिए सद्भावना बस अपने निर्धारित पर रवाना हुई। बस चोढ़ा चौक के पास पहुंची ही थी कि सामने से एक ट्रेलर चालक तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आया और बस को जोरदार टक्कर मार दिया। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा होते ही यात्रियों की चीफ-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण सहित राहगीरों की भीड़ लग गई और यात्रियों के बचाव कार्य में जुट गए।
घटना की जानकारी तत्काल खरसिया पुलिस को दी गई, इससे पुलिस बल सहित एंबुलेंश मौके पर पहुंची और सभी घायलों को दुर्घटनाग्रस्त बस से निकला। बस एजेंट का पैर बस के नीचे दब गया था व एक बच्ची का पैर फेक्चर होने के साथ करीब 11 महिला-पुरुष यात्री घायल हुए। उन्हें उपचार के लिए खरसिया सिविल अस्पताल भेजा गया। डाक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। इस दौरान बस एजेंट की स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद रायगढ़ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रेलर चालक को घटना स्थल से ही गिरतार कर ट्रेलर को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है
उल्लेखनीय कि तीन दिन पहले रविवार को भी रायगढ़ से यात्रियों को लेकर कापू जा रही पूर्णागिरी बस को चिराईपानी के पास एक ट्रक से टक्कर हो गया था। इस हादसे में बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से उसका चालक बस में ही फंस जाने से उसका पैर गंभीर रूप से जमी होने से उसका उपचार जारी है। साथ ही इसमें 12 यात्री घायल हुए थे। जानकारों की मानें तो इन दिनों भारी वाहन को चालक कम और परिचालक ज्यादा चला रहे हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं।
उक्त बस में करीब 35 यात्री सवार थे। इसमें 11 यात्रियों को चोट आई थी, लेकिन आठ को भर्ती कराया गया है। बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
घायलों में ग्राम तुरी निवासी प्रियंका (8 वर्ष), ग्राम धमउधारा निवासी अतवारा (28 वर्ष), भागोडीह निवासी गुड़िया यादव, अंजोरीपाली निवासी रामेश्वरी (40 वर्ष), चोटिया निवासी मदन भाठ (40 वर्ष), ग्राम मदनपुर निवासी ईश्वर (50 वर्ष), अंजोरीपाली निवासी प्रावशिनी उरांव (30 वर्ष), रायगढ़ निवासी प्रकाश यादव (20 वर्ष), ग्राम जैजैपुर निवासी ओमप्रकाश सिदार (26 वर्ष), ग्राम पोंडी छाल निवासी विनोद महंत (54 वर्ष), कोरबा निवासी सलीम (28 वर्ष) सहित अन्य यात्रियों का उपचार जारी है।
खरसिया थाना क्षेत्र के पठानपारा निवासी मोहमद अनीश पिता मोहमद इब्राहिम (45 वर्ष) विगत कई साल से एजेंट का काम करता था। मंगलवार को वह खरसिया से करीब 35 यात्रियों को उक्त बस में लेकर जा रहा था। बस हादसे में गंभीर चोट लगने पर उसे उपचार के लिए एंबुलेंस से अपेक्श अस्पताल लेकर आ ही रहे थे कि बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इससे जिला अस्पताल रायगढ़ में मर्ग कायम कर पीएम कराया गया है।
बस व ट्रेलर में टक्कर होने से बस एजेंट की मौत हो गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। - राजेश जांगड़े, टीआई खरसिया
बड़ी खबरेंView All
रायगढ़
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग