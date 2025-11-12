Accident: मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले का वाहन पलटा, तीन लोग घायल

मंगलवार को श्रम मंत्री लखन देवांगन का काफिला कोरबा से रायपुर के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में पाली थाना क्षेत्र में ग्राम धुईचुआं के पास काफिले के सामने अचानक एक बाइक पर सवार तीन युवक आ गए। यह देखकर काफिले में सबसे आगे चल रहा पायलटिंग वाहन का चालक हड़बड़ा गया। उसने अचानक ब्रेक लगा दिया, इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। यह देखकर काफिले में अफरा तफरी मच गई। मंत्री देवांगन के ड्राइवर ने गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोका।