Accident: मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले का वाहन पलटा, तीन लोग घायल

मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले का वाहन पलटा ( Photo - Patrika )
CG Accident: प्रदेश के श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन का काफिला बिलासपुर-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाली थाना क्षेत्र में ग्राम धुईचुआं के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ( CG News ) इसमें शामिल पायलटिंग वाहन पलट गया। हादसे में एक सहायक उप निरीक्षक और एक हवलदार सहित तीन लोग घायल हो गए।
मंगलवार को श्रम मंत्री लखन देवांगन का काफिला कोरबा से रायपुर के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में पाली थाना क्षेत्र में ग्राम धुईचुआं के पास काफिले के सामने अचानक एक बाइक पर सवार तीन युवक आ गए। यह देखकर काफिले में सबसे आगे चल रहा पायलटिंग वाहन का चालक हड़बड़ा गया। उसने अचानक ब्रेक लगा दिया, इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। यह देखकर काफिले में अफरा तफरी मच गई। मंत्री देवांगन के ड्राइवर ने गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोका।
काफिले में चल रहे अन्य गाड़ियों में सवार लोगों ने पायलटिंग वाहन के घायलों को बाहर निकला। जानकारी मिलते ही पाली थाने की टीम मौके पर पहंची। जानकारी लेने के बाद मंत्री के काफिले को पाली बिलासपुर के रास्ते रायपुर की ओर रवाना किया गया। घटना में सहायक उप निरीक्षक दिलीप शुक्ला और हवलदार विनीत तिर्की के अलावा चालक को आंशिक चोटें आई हैं।
