Road Accident: रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत, चालक फरार

Road Accident: बिल्हा मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। महज 23 साल के अरुण पाटले की बाइक हाइवे पर रॉन्ग साइड से दौड़ रही थी और अगले ही पल एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ऐसी टक्कर मारी कि सब कुछ चंद सेकेंड में खत्म हो गया। दरअसल, बिल्हा क्षेत्र स्थित मुढ़ीपार टोल प्लाजा के पास शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक चला रहे 23 वर्षीय युवक अरुण कुमार पाटले की मौके पर ही मौत हो गई।