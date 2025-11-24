Road Accident: रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे युवक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत, चालक फरार

हादसा। प्रतीकात्मक फोटो
Road Accident: बिल्हा मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। महज 23 साल के अरुण पाटले की बाइक हाइवे पर रॉन्ग साइड से दौड़ रही थी और अगले ही पल एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ऐसी टक्कर मारी कि सब कुछ चंद सेकेंड में खत्म हो गया। दरअसल, बिल्हा क्षेत्र स्थित मुढ़ीपार टोल प्लाजा के पास शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक चला रहे 23 वर्षीय युवक अरुण कुमार पाटले की मौके पर ही मौत हो गई।
मिली जानकारी के मुताबिक, पथरखान निवासी अरुण किसी काम से सिलपहरी की ओर जा रहा था। हाईवे पर वह रॉन्ग साइड से अपनी बाइक ले जा रहा था, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अरुण सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही सेकेंड में उसकी सांसें थम गईं।
राहगीरों ने हादसे की सूचना तत्काल पुलिस को दी। खबर मिलते ही बिल्हा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर मरच्यूरी भेजा। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही अरुण के घर में कोहराम मच गया। परिवार के लोग बेसुध होकर रोने लगे और पूरा गांव शोक में डूब गया।
दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने भागे हुए आरोपी तक पहुंचने के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज कब्जे में लिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में टीमों को लगाया गया है।
