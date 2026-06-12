PACL Chit fund Scam: पीएसीएल चिटफंड घोटाला: पंजाब के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार, सूरजपुर में पैसा डबल करने का दिया था लालच

सूरजपुर। कुछ ही महीनों में पैसा डबल करने का झांसा देकर चिटफंड कंपनियों (Chit fund) ने पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को लूटा है। मेच्योरिटी का समय नजदीक आते ही चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर समेत पूरा स्टाफ फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से भी सामने आया था। यहां पीएसीएल कंपनी (PACL Chit fund) के डायरेक्टरों द्वारा लोगों को कुछ ही महीनों रुपए डबल करने का झांसा दिया गया था। लालच में आकर लोगों ने इसमें रुपए निवेश किए थे। इसके बाद रुपए लेकर कंपनी फरार हो गई थी। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने मामले की रिपोर्ट सूरजपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि 2 डायरेक्टर फरार चल रहे थे। पुलिस शुक्रवार को दोनों को पंजाब के मोहाली और रूपनगर से गिरफ्तार कर सूरजपुर लाई। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।