Fraud with mother: बलात्कार के केस में जेल में बंद था बेटा, 2 युवकों ने उसकी मां से कहा- हम छुड़वा देंगे, फिर ले लिए 50 हजार, अब…

अंबिकापुर. दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद युवक को छुड़ाने उसकी मां को झांसा देकर 50 हजार रुपए (Fraud with mother) की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल सितंबर 2024 में महिला अपनी बहन के घर घूमने गई थी। यहां उसकी मुलाकात 2 युवकों से हुई। युवकों ने उससे कहा कि वे उसके बेटे को जेल से छुड़ा देंगे। इसके लिए उन्होंने 70 हजार रुपए की डिमांड की। बेटे की मोह में महिला ने जमीन गिरवी रखकर पहले उन्हें 50 हजार रुपए दिए थे। रुपए लेने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब रुपए मांगने पर महिला को धमकी दी जा रही है। महिला की रिपोर्ट पर मणिपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।