छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग की नई सूची जारी, कई अफसरों की पोस्टिंग बदली, देखें List

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह तबादला आदेश विभागीय कार्यों में गति लाने और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। श्रम विभाग से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण से कई जिलों में नई कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी, खासकर श्रमिक कल्याण योजनाओं, बीमा सेवाओं और श्रम कानूनों के क्रियान्वयन पर इसका असर माना जा रहा है।