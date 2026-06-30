छत्तीसगढ़ का सेना प्रमुखों से अनोखा कनेक्शन, पूर्व राज्यपाल के बेटे ने संभाली कमान, उपेंद्र द्विवेदी हुए रिटायर

जनरल धीरज सेठ को सैन्य अभियानों के संचालन और नेतृत्व का व्यापक अनुभव है। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में बख्तरबंद रेजिमेंट, पश्चिमी सीमा पर बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन 'सुदर्शन चक्र कोर' की कमान संभाली। इसके अलावा दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण सैन्य आयोजनों तथा परिचालन जिम्मेदारियों का सफल नेतृत्व किया।