Income Tax Transfer List: छत्तीसगढ़ आयकर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 209 आयकर निरीक्षकों के तबादले, देखें लिस्ट

आदेश के अनुसार हाल ही में पदोन्नत हुए 19 आयकर निरीक्षकों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग ने पदोन्नति के साथ-साथ उन्हें नई पदस्थापना भी प्रदान की है, ताकि विभिन्न कार्यालयों में कार्य दक्षता और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले 6 जून को आयकर विभाग में बड़े स्तर पर पदोन्नति और तबादले किए गए थे। उस दौरान 20 अतिरिक्त एवं संयुक्त आयुक्त, 48 उपायुक्त और 114 आयकर अधिकारियों (ITO) के तबादले और पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे।