छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ की टैक्स चोरी! बिस्किट से लेकर पोल्ट्री कारोबार तक GST की रेड

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई कारोबारी बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार कर रहे थे, लेकिन या तो नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे या फिर वास्तविक कारोबार की तुलना में बेहद कम टर्नओवर दर्शा रहे थे। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक अभनपुर के कोलर स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री, सेजबहार क्षेत्र के किराना और बेकरी कारोबारियों सहित कुछ पोल्ट्री संचालकों के यहां अब तक लगभग एक करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है। हालांकि जांच अभी जारी है, इसलिए अंतिम आंकड़ा और बढ़ सकता है।