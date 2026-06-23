अब खुलेगा करोड़ों के नेटवर्क का राज! रायपुर के नव्या मलिक केस में आया बड़ा ट्विस्ट, जानें कौन है ये Drugs Queen?

Drugs Queen Navya Malik Case: छत्तीसगढ़ के चर्चित ड्रग्स मामले में अब जांच का दायरा बढ़ गया है। कथित ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक से जुड़े केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई तेज कर दी है। रायपुर पुलिस से ईडी ने मामले के दस्तावेज, चार्जशीट और जांच से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। अब एजेंसी ड्रग्स नेटवर्क के साथ-साथ पैसों के लेन-देन, बैंक खातों, संपत्तियों और कथित अवैध कमाई के स्रोतों की जांच करेगी। ईडी की एंट्री के बाद मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी नजर बढ़ गई है।