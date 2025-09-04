ड्रग्स कांड में नया खुलासा! विधायक पुत्र का नाम उछला, रसूखदारों की लिस्ट तैयार, आरोपी आज होगा कोर्ट में पेश

ड्रग्स ङ्क्षसडीकेट शहर के होटलों, रेस्टोरेंट, पबों में ड्रग्स के लिए नाइट पार्टी का आयोजन किया जाता था। इसमें नव्या और अन्य युवतियों के साथ नेता, अफसरों और कारोबारी भी शामिल होते थे। इन पार्टियों में एमडीएमए बेचा जाता था। पांच दिन की पूछताछ में पुलिस को कई संदेहियों की सूची मिली है। मोवा, डूमतराई, सिविल लाइन के कई रसूखदार भी शामिल हैं। बताया जाता है कि ये भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे।