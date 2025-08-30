9 किलो गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपी दोषी, 7-7 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा

एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, कामेश्वर प्रसाद टोडर (दोनों कोटा बिलासपुर निवासी) और अमरचंद शर्मा (सकरी बिलासपुर निवासी) शामिल हैं। थाना सिंघोड़ा में पांच आरोपियों के खिलाफ 9 किलोग्राम गांजा परिवहन का अपराध दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान दो आरोपी फरार हो गए। जिनका मामला पृथक कर लिया गया। शेष तीन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।