Drugs Supply: रायपुर में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक गिरफ्तार, बड़े रसूखदारों से जुड़े तार

Drugs Supply: छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया से जुड़ी इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के शहर के कई रसूखदारों से तार जुड़े थे। उनकी डिमांड पर ड्रग्स की व्यवस्था करती थी। उसके पकड़े जाने से ड्रग्स का बड़ा रैकेट पुलिस के हाथ लगा है। इसमें कई रसूखदारों की गिरफ्तारी हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक चौंकाने वाली बात है कि नव्या के संबंध आबकारी घोटाले में जेल में बंद एक बड़े आरोपी से भी थे। आरोपी के घर उसने इंटीरियर का काम करवाया था। उसी दौरान उससे नव्या का परिचय हुआ। इसके बाद कई महीनों तक दोनों में बातचीत होती रही है। आबकारी घोटाले में जेल जाने के बाद से नव्या और आरोपी के बीच बातचीत बंद थी। फिलहाल पुलिस ने नव्या को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।
रविवार को पुलिस ने नव्या से जुड़े एक युवती और दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नव्या के शहर के एक कार कारोबारी से भी लिंक हैं। उसके कई वॉट्सऐप चैट पुलिस को मिले हैं। इसमें ड्रग्स लेन-देन का भी जिक्र है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
उल्लेखनीय है कि कटोरातालाब की रहने वाली नव्या पिछले कई साल से ड्रग्स माफिया से जुड़ी है। इंटीरियर डिजाइनिंग के काम के चलते शहर के बड़े कारोबारी भी उसके संपर्क में थे। नाइट पार्टियों में उसका आना-जाना रहता है। इस दौरान शहर के रसूखदारों को उसने ड्रग्स दी है।
करीब सप्ताह भर पहले पुलिस ने कटोरातालाब में नव्या के पड़ोसी हर्ष आहुजा को ड्रग्स की तस्करी करते गिरफ्तार किया था। हर्ष के पास नव्या ने ही ड्रग्स पहुंचाया था। हर्ष के पकड़े जाते ही नव्या ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और मुंबई चली गई।
पुलिस को उसके पास से आधा दर्जन मोबाइल मिले हैं। इसमें से एक मोबाइल बेहद खास है, जिसे उसने अपने फ्लैट में ही छुपा दिया था। इस मोबाइल को बाद में बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि इस मोबाइल में ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमरों के नंबर हैं।
सूत्रों के मुताबिक मुंबई में नव्या फ्लैट लेकर अयान नामक युवक के साथ रहती थी। रायपुर पुलिस ने वहीं छापा मारकर उसे पकड़ा था। पुलिस ने अयान को भी पकड़ लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। अयान के रायपुर के कई युवकों से संपर्क हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। अयान के मोबाइल से भी कई ट्रांजेक्शन का पता चला है। शहर की कई पार्टियों में नव्या के साथ अयान भी दिखा है। इन पार्टियों में ड्रग्स कंज्यूम किया जाता था।
शहर में पिछले कुछ सालों में हेरोइन, एमडीएमए, ब्राउन शुगर जैसे सूखे नशे की खपत तेजी से बढ़ी है। पिछले दो महीने में ही पुलिस ने 46 से ज्यादा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर, पैडलर और तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 करोड़ 11 लाख का ड्रग्स बरामद कर चुके हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा ड्रग्स लेने वाले युवक-युवतियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। कई कंज्यूमरों को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा है।