Drugs Supply: रायपुर में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक गिरफ्तार, बड़े रसूखदारों से जुड़े तार

सूत्रों के मुताबिक मुंबई में नव्या फ्लैट लेकर अयान नामक युवक के साथ रहती थी। रायपुर पुलिस ने वहीं छापा मारकर उसे पकड़ा था। पुलिस ने अयान को भी पकड़ लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है। अयान के रायपुर के कई युवकों से संपर्क हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। अयान के मोबाइल से भी कई ट्रांजेक्शन का पता चला है। शहर की कई पार्टियों में नव्या के साथ अयान भी दिखा है। इन पार्टियों में ड्रग्स कंज्यूम किया जाता था।