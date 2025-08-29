CG Liquor Scam: झारखंड से दो बड़े शराब कारोबारी EOW की ट्रांजिट रिमांड में, पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज!

CG Liquor Scam: ईओडब्ल्यू 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में रांची जेल भेजे गए ओम सांई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह एवं मुकेश मनचंदा से पूछताछ करेगी। दोनों आरोपियों को रांची (झारखंड) के विशेष न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। 29 अगस्त को रायपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर पूछताछ के रिमांड पर लिया जाएगा। उक्त दोनों को शराब घोटाले में आरोपी बनाने के लिए इस प्रकरण में जेल भेजे गए अनवर ढेबर ने आवेदन लगाया था।