रायपुर

CG Liquor Scam: झारखंड से दो बड़े शराब कारोबारी EOW की ट्रांजिट रिमांड में, पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज!

Raipur News: ईओडब्ल्यू 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में रांची जेल भेजे गए ओम सांई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह एवं मुकेश मनचंदा से पूछताछ करेगी।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 29, 2025

शराब घोटाले में EOW की कार्रवाई, (photo-patrika)
शराब घोटाले में EOW की कार्रवाई, (photo-patrika)

CG Liquor Scam: ईओडब्ल्यू 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में रांची जेल भेजे गए ओम सांई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर अतुल सिंह एवं मुकेश मनचंदा से पूछताछ करेगी। दोनों आरोपियों को रांची (झारखंड) के विशेष न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। 29 अगस्त को रायपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर पूछताछ के रिमांड पर लिया जाएगा। उक्त दोनों को शराब घोटाले में आरोपी बनाने के लिए इस प्रकरण में जेल भेजे गए अनवर ढेबर ने आवेदन लगाया था।

छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भूमिका को देखते हुए ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में ओम सांई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा को गिरफ्तार किया था। 25 अगस्त को ईओडब्ल्यू रांची की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें झारखंड में नियमों के विरुद्ध शराब आपूर्ति करने और अधिकारियों को कमीशन देने का आरोपी बनाया गया है।

इन 8 डिस्टलरी पर आरोप

शराब घोटाले में जेल भेजे गए कारोबारी अनवर ढेबर द्वारा लगाए गए आवेदन में वेलकम डिस्टलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टलरी, मेसर्स नेक्स्ट जेनरेशन, दिशिता वेंचर्स, ओम सांई बेवरेज, सिध्दार्थ सिंघानिया और मेसर्स टाप सिक्योरिटी डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाने आवेदन दिया गया है।

विदेशी शराब पर कमीशन वसूली का आरोप

ईओडब्ल्यू ने विदेशी शराब पर कमीशन वसूली करने के आरोप में अतुल और मुकेश द्वारा हिरासत में उगाही के मामले में प्रोडेक्शन वारंट पर रांची से लाया जा रहा है। बता दें कि इसके पहले इस कंपनी के मुख्य लाभार्थी विजय भाटिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही उसके खिलाफ 23 पन्नों का कमीशनखोरी और शराब घोटाले में भूमिका का उल्लेख करते हुए 6वां चालान 26 अगस्त 2025 को विशेष न्यायालय, रायपुर में पेश किया गया है।

Published on:

29 Aug 2025 12:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Liquor Scam: झारखंड से दो बड़े शराब कारोबारी EOW की ट्रांजिट रिमांड में, पूछताछ से खुल सकते हैं बड़े राज!

