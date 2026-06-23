Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में नई बायोगैस नीति को मंजूरी, कचरे से बनेगा स्वच्छ ईंधन और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

नई नीति के तहत खेतों में बचने वाले कृषि अवशेष, गोबर, जैविक कचरे और नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। इससे न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या कम होगी, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तार होगा और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।