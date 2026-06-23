रायपुर में 10 साल से स्कूल भवन का इंतजार, जर्जर छत के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे

ग्राम पंचायत सोनसिल्ली के सरपंच अजय कुमार साहू ने बताया कि विद्यालय में कक्षों की भारी कमी है। स्थिति यह है कि पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। वहीं तीसरी और चौथी कक्षा को दूसरे कमरे में संचालित किया जा रहा है, जबकि पांचवीं कक्षा की पढ़ाई प्रधान पाठक कक्ष में कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच शिक्षकों को पढ़ाई करानी पड़ रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और बच्चों को भी पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।