रायपुर में बुलडोजर एक्शन! सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने सामुदायिक भवन को ढहाया, भारी पुलिस बल तैनात

जानकारी के अनुसार आज सुबह प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंची और कार्रवाई की। इस दौरान कहीं कोई विवाद की स्थिति कार्रवाई के दौरान स्थिति न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सेंट पॉल स्कूल के दोनों तरफ की सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ADCP) समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया।