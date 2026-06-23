CG Monsoon 2026: 24 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक, अगले 5 दिनों तक अंधड़ के साथ होगी बारिश

प्रदेश में पिछले 22 सालों में 10 बार मानसून देरी से आया है। 2018 में 26 व 2008 में 27 जून को मानसून ने दस्क दी थी। तब 2018 में 1004 तथा 2008 में 890 मिमी पानी गिरा था। इस साल प्रदेश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून थी। इस हिसाब से एक सप्ताह की देरी से मानसून पहुंचा है। प्रदेश में 2008 व 2009 में सबसे कम बारिश हुई थी। 2008 में 12 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और सीजन में 892 मिमी पानी गिरा था। 2009 में 27 जून को मानसून आया और 890 मिमी पानी गिरा था। 2017 में 842.9 मिमी वर्षा हुई। तब मानसून 21 जून को पहुंचा।