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रायपुर

CG Monsoon 2026: 24 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक, अगले 5 दिनों तक अंधड़ के साथ होगी बारिश

Monsoon in Chhattisgarh: मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून का प्रवेश हो चुका है और इसके साथ ही मौसम पूरी तरह बदल गया है।

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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 23, 2026

CG Monsoon 2026

रायपुर में हुई जोरदार बारिश (photo Patrika)

CG Weather Update: आखिरकार लंबे दिनों के इंतजार के बाद सोमवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून दंतेवाड़ा जिला पहुंच गया। यहां कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। अगले दो-तीन दिनों में रायपुर में मानसून आने की संभावना है। इसके पहले यहां दोपहर व शाम को प्री मानसून बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में अंधड़ के साथ बारिश व आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है।

Monsoon Update: पिछले साल 28 मई को मानसून आया

दंतेवाड़ा जिले में पिछले साल की तुलना में मानसून ने 24 दिनों बाद दस्तक दी। पिछले साल वहां 28 मई को मानसून आ गया था। हालांकि तब तारीख को लेकर विवाद था, क्योंकि तब बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। मानसून आने के लिए बारिश एक अनिवार्य शर्तों में शामिल है। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा में 3, कटेकल्याण व गीदम में एक-एक सेमी पानी गिरा। वहां हवाओं की दिशा भी मानसून की अनुकूल थी इसलिए मौसम विभाग ने मानसून आने की घोषणा कर दी। जगदलपुर में 5, बलरामपुर में 2, नानगुर, गादीरास व भैरमगढ़ में भी एक-एक सेमी पानी गिरा। राजधानी में दोपहर एक घंटे हुई बारिश में 8 मिमी पानी बरस गया।

बारिश से ढाई डिग्री तक गिर गया पारा

रायपुर में दोपहर में हुई बारिश से पारा ढाई डिग्री लुढ़क गया। 21 जून को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री रहा, जो सोमवार को 38.5 डिग्री रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री रहा, जो 24 घंटे पहले 29.3 डिग्री था। दिन व रात का तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि राजधानी में अभी भी गर्मी व उमस है। प्रदेश के अन्य जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े 5 डिग्री तक अधिक है। जगदलपुर में बारिश के कारण वहां दिन का पारा लुढ़ककर 29.6 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से एक डिग्री कम है।

22 सालों में 18 बार देरी से आया मानसून

प्रदेश में पिछले 22 सालों में 10 बार मानसून देरी से आया है। 2018 में 26 व 2008 में 27 जून को मानसून ने दस्क दी थी। तब 2018 में 1004 तथा 2008 में 890 मिमी पानी गिरा था। इस साल प्रदेश में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून थी। इस हिसाब से एक सप्ताह की देरी से मानसून पहुंचा है। प्रदेश में 2008 व 2009 में सबसे कम बारिश हुई थी। 2008 में 12 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और सीजन में 892 मिमी पानी गिरा था। 2009 में 27 जून को मानसून आया और 890 मिमी पानी गिरा था। 2017 में 842.9 मिमी वर्षा हुई। तब मानसून 21 जून को पहुंचा।

22 सालों में मानसून

2026 22 जून -0000
2025 28 मई 1167.0
2024 07 जून 1231.7
2023 21 जून 1050.3
2022 18 जून 1071.5
2021 11 जून 1107.7
2020 12 जून 1101.0
2019 22 जून 1095.0
2018 26 जून 1005.0
2017 21 जून 842.9
2016 17 जून 1112.1
2015 14 जून 959.6
2014 19 जून 1129.9
2013 09 जून 1229.0
2012 18 जून 1230.7
2011 17 जून 1212.2
2010 17 जून 1060.6
2009 27 जून 890.0
2008 12 जून 892.8
2007 24 जून 1014.5
2006 24 जून 960.9

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Published on:

23 Jun 2026 10:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Monsoon 2026: 24 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक, अगले 5 दिनों तक अंधड़ के साथ होगी बारिश

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