Olympic Day: 23 जून को ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ से गूंजेगा हरित भारत का संदेश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंगलवार को दोपहर 1 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association, IOA) के आह्वान पर इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 2036 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास (Green Development) और जलवायु संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।