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Olympic Day: 23 जून को ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ से गूंजेगा हरित भारत का संदेश

सीएम विष्णुदेव साय करेंगे 2036 पौधरोपण अभियान का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पलौद में होगा आयोजन...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 23, 2026

Olympic Day

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस (International Olympic Day) के अवसर पर 23 जून को छत्तीसगढ़ में खेल और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीएसएफ कैंप, नवा रायपुर स्थित ग्राम पलौद में विशेष पौधरोपण (Plantation) कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंगलवार को दोपहर 1 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association, IOA) के आह्वान पर इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 2036 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास (Green Development) और जलवायु संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण (Environmental Conservation) के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। पौधरोपण अभियान प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने, जैव विविधता (Biodiversity) संरक्षण तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ (Chhattisgarh Olympic Association, COA) का मानना है कि मुख्यमंत्री की सहभागिता से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी। इससे खेल संस्कृति (Sports Culture) को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी।

राज्य सरकार (State Government) पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार जनभागीदारी आधारित अभियान चला रही है। ओलंपिक दिवस पर आयोजित यह वृक्षारोपण कार्यक्रम खेल और प्रकृति के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा तथा हरित छत्तीसगढ़ - हरित भारत (Green Chhattisgarh - Green India) के संकल्प को और मजबूत करेगा।

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Published on:

23 Jun 2026 02:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Olympic Day: 23 जून को ओलंपिक दिवस पर छत्तीसगढ़ से गूंजेगा हरित भारत का संदेश

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