22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रेलवे यात्री ध्यान दें! छत्तीसगढ़ में 16 से 20 जुलाई तक कई ट्रेनों का बदला रूट, देखें पूरी list

Chhattisgarh Train Diversion July 2026: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट बदला जाएगा। ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट चेक करने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 22, 2026

Chhattisgarh Train Update

Chhattisgarh Train Update: 16 से 20 जुलाई तक कई ट्रेनों का बदला रूट(photo-patrika)

Chhattisgarh Train Update: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे में अधोसंरचना से जुड़े काम के चलते कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों को तय रूट की जगह बदले हुए मार्ग से चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी जांचने की अपील की है

Railway Route Change: अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी

रेलवे के मुताबिक 16 से 19 जुलाई 2026 तक अमृतसर से चलने वाली गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बदले हुए रूट से संचालित की जाएगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग की जगह मथुरा-बयाना-सोगरिया-रूठियाई-बीना मार्ग से होकर बिलासपुर पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन के नए रूट की जानकारी जरूर ले लें।

समता एक्सप्रेस का भी बदला रहेगा रूट

रेलवे ने बताया कि 20 जुलाई 2026 को हजरत निजामुद्दीन से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 12808 हजरत निजामुद्दीन-विशाखापटनम समता एक्सप्रेस का रूट भी बदला रहेगा। यह ट्रेन अपने सामान्य मार्ग की जगह मथुरा-बयाना-सोगरिया-रूठियाई-बीना मार्ग से होकर विशाखापटनम के लिए रवाना होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले बदले हुए मार्ग की जानकारी लेने की सलाह दी

हीराकुंड एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी

रेलवे के अनुसार 19 जुलाई 2026 को अमृतसर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20808 अमृतसर-विशाखापटनम हीराकुंड एक्सप्रेस भी बदले हुए मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित रूट की जगह मथुरा-बयाना-सोगरिया-रूठियाई-बीना मालखेड़ी मार्ग से होकर विशाखापटनम पहुंचेगी। यात्रियों को इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

यात्रियों को पहले जानकारी लेने की अपील

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर करने से पहले अपनी ट्रेन के रूट और समय की जानकारी जरूर चेक कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। रेलवे के अनुसार, ललितपुर स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग का काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन फिर से सामान्य मार्ग से शुरू कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 30 आबकारी अफसरों का हुआ ट्रांसफर, देखें List

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Transfer list

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jun 2026 07:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रेलवे यात्री ध्यान दें! छत्तीसगढ़ में 16 से 20 जुलाई तक कई ट्रेनों का बदला रूट, देखें पूरी list

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आदेश जारी! छत्तीसगढ़ में 12 तहसीलदारों को मिला डिप्टी कलेक्टर का प्रमोशन, देखें नई पोस्टिंग list

Chhattisgarh Promotion List
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 30 आबकारी अफसरों का हुआ ट्रांसफर, देखें List

Chhattisgarh Transfer list
रायपुर

“अगर बता देते तो परीक्षा दे पाता…” Re-NEET देने से चूका रायपुर का आयुष, आधार कार्ड ने रोकी एंट्री

NEET Candidate Missed Exam
रायपुर

रायपुर की IAS बेटी श्रद्धा शुक्ला का कैडर ट्रांसफर, केंद्र की नीति के तहत हुआ बदलाव

IAS Shraddha Shukla
रायपुर

ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा! रायपुर के शिक्षकों को बनाया जा रहा निशाना, महिला-पुरुष के खिलाफ FIR दर्ज

Transfer Posting Scam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.