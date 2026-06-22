रेलवे यात्री ध्यान दें! छत्तीसगढ़ में 16 से 20 जुलाई तक कई ट्रेनों का बदला रूट, देखें पूरी list

Chhattisgarh Train Update: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे में अधोसंरचना से जुड़े काम के चलते कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों को तय रूट की जगह बदले हुए मार्ग से चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी जांचने की अपील की है