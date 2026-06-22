ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा! रायपुर के शिक्षकों को बनाया जा रहा निशाना, महिला-पुरुष के खिलाफ FIR दर्ज

Transfer Posting Scam: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बिचौलिए सक्रिय होने लगे हैं। मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने का झांसा देकर पैसे लेने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक व्याख्याता से ट्रांसफर कराने के नाम पर रकम लेने के बाद भी काम नहीं कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक महिला और पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है।