“अगर बता देते तो परीक्षा दे पाता…” Re-NEET देने से चूका रायपुर का आयुष, आधार कार्ड ने रोकी एंट्री

NEET Candidate Missed Exam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में NEET-UG री-एग्जाम के दौरान राजा तालाब स्थित बीपी पुजारी स्कूल परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी परीक्षा देने से चूक गया। धरसीवां निवासी आयुष पासवान का कहना है कि वह तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गया था और एंट्री भी हो गई थी, लेकिन आधार कार्ड के दस्तावेज को लेकर हुई परेशानी के कारण उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। आयुष के मुताबिक, बाद में वह आधार कार्ड का कलर प्रिंट लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था।