22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

BREAKING: छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश शुरू, IMD ने दी बड़ी जानकारी

Monsoon in Chhattisgarh: बस्तर के रास्ते से छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हुआ है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है। बताया कि दंतेवाड़ा में मानसून के दस्तक के साथ बारिश हो रही है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jun 22, 2026

Chhattisgarh Monsoon Update

रायपुर में बदला मौसम का मिजाज ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन हो गया है। बस्तर संभाग के जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने दंतेवाड़ा जिले से प्रदेश में मानसून के आगमन की जानकारी दी है। इधर 12 बजे के बाद रायपुर में भी जोरदार बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।

Monsoon in Chhattisgarh: आज और कल अच्छी बारिश के उम्मीद

मानसून इस समय सुकमा बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा में भी सक्रिय हो गया है। इधर रायपुर में बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आज और कल अच्छी बारिश होती है तो परसों घोषणा हो सकती है‌। बता दें कि पिछले तीनों से बादल साफ है। जिसके चलते तीखी धूप के चलते भीषण गर्मी पड़ रही थी। पारा एक बार फिर 42 के आसपास चला गया था। वहीं आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली।

पांच दिनों तक गरज-चमक और बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है और अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। साथ ही 23 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढऩे के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। रविवार को प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक दर्ज किया गया।

मध्य छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना जताई गई है। रविवार को सबसे गर्म शहर बिलासपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Jun 2026 02:29 pm

Published on:

22 Jun 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BREAKING: छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश शुरू, IMD ने दी बड़ी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा! रायपुर के शिक्षकों को बनाया जा रहा निशाना, महिला-पुरुष के खिलाफ FIR दर्ज

Transfer Posting Scam
रायपुर

BJP नेता की हत्या के बाद साय सरकार का बड़ा कदम! हाईटेक ड्रोन से हो रही निगरानी, CM बोले- बख्शें नहीं जाएंगे रेत माफिया

Chhattisgarh BJP murder case
रायपुर

100-100 रुपए देकर इकट्ठा की भीड़! रायपुर में Rahul Gandhi के स्वागत पर उठे सवाल, नया विवाद शुरू

Rahul Gandhi Raipur Visit
रायपुर

Chhattisgarh Road Project: छत्तीसगढ़ में विकास की नई दस्तक, प्रदेशभर में 19 हजार करोड़ का टेंडर जारी, जानें कहां कितनी लागत में होंगे कार्य

Chhattisgarh Road Project
रायपुर

मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर गांव तक जाए, रायपुर में राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को दी पांच बड़ी सीख

Rahul gandhi chhattisgarh visit, chhattisgarh news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.