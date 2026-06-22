BREAKING: छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश शुरू, IMD ने दी बड़ी जानकारी

मानसून इस समय सुकमा बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा में भी सक्रिय हो गया है। इधर रायपुर में बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आज और कल अच्छी बारिश होती है तो परसों घोषणा हो सकती है‌। बता दें कि पिछले तीनों से बादल साफ है। जिसके चलते तीखी धूप के चलते भीषण गर्मी पड़ रही थी। पारा एक बार फिर 42 के आसपास चला गया था। वहीं आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली।