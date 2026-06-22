BJP नेता की हत्या के बाद साय सरकार का बड़ा कदम! हाईटेक ड्रोन से हो रही निगरानी, CM बोले- बख्शें नहीं जाएंगे रेत माफिया

Chhattisgarh News: अंबिकापुर में रेत कारोबारियों ने बीजेपी नेता और उसके रिश्तेदारों की हत्या कर दी। आरोपियों ने कार समेत जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा है। इस जघन्य वारदात के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार जागी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अवैध रेत खनन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में लगातार अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ खनिज विभाग का मैदानी अमला अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी कर रहा है।