मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर गांव तक जाए, रायपुर में राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को दी पांच बड़ी सीख

Rahul Gandhi in Raipur: राहुल गांधी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर होड़ लगी रही। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ एयरपोर्ट पर राहुल का आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान को और अधिक मजबूती मिलेगी। एयरपोर्ट पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने फूलों की बौछार से स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर अभनपुर जाने वाले मार्ग पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू के समर्थक जगह-जगह स्वागत के लिए खड़े नजर आए।