CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में पांच दिन तक गरज-चमक और बारिश के आसार, 23 जून से मानसून की दस्तक के संकेत

छत्तीसगढ़ में मानसून आने के संकेत (photo Patrika)
Chhattisgarh Monsoon Update: भीषण गर्मी के बीच रविवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने राहत दी है। हालांकि राजधानी, बिलासपुर और दुर्ग में भीषण गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है और अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
साथ ही 23 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढऩे के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। रविवार को प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक दर्ज किया गया। अनुमान है कि 23 जून के आसपास मानसून छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है।
इसके लिए आवश्यक नमी और वायुमंडलीय परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं भी चलीं। बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
मध्य छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना जताई गई है। रविवार को सबसे गर्म शहर बिलासपुर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
मानसून के आगमन की खबर से किसानों में उत्साह बढ़ा है। खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून समय पर पहुंचता है तो कृषि कार्यों को गति मिलेगी और जलस्रोतों में भी सुधार होगा। वहीं लगातार पड़ रही गर्मी और उमस से परेशान आम लोगों को भी आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मानसून सक्रिय होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का असर कम होगा।
बिलासपुर-41.8-29.4-00
रायपुर (माना)-41.5-29.6-00
दुर्ग-39.9- 24.8-00
पेंड्रारोड-37.8-24.6-5.8 मिमी.
अबिकापुर- 36.5-22.9-5.6 मिमी
जगदलपुर-30.8-25.1- 0.6 मिमी
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग