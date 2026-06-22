CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में पांच दिन तक गरज-चमक और बारिश के आसार, 23 जून से मानसून की दस्तक के संकेत

मानसून के आगमन की खबर से किसानों में उत्साह बढ़ा है। खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानसून समय पर पहुंचता है तो कृषि कार्यों को गति मिलेगी और जलस्रोतों में भी सुधार होगा। वहीं लगातार पड़ रही गर्मी और उमस से परेशान आम लोगों को भी आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मानसून सक्रिय होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का असर कम होगा।