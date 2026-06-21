लाभांडी जमीन फर्जीवाड़ा! सुप्रीम कोर्ट से भोलानाथ गुप्ता को बड़ी राहत, सरेंडर करते ही मिलेगी जमानत

लाभांडी जमीन फर्जीवाड़ा मामला रायपुर के चर्चित भूमि विवादों में से एक माना जाता है। करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन और कथित फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोपों के कारण यह मामला लंबे समय से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि आरोपी निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करता है या नहीं। फिलहाल सर्वोच्च अदालत के आदेश ने भोलानाथ गुप्ता को अस्थायी राहत जरूर दी है, लेकिन आगे की कानूनी प्रक्रिया उसके द्वारा कोर्ट की शर्तों का पालन करने पर निर्भर करेगी।