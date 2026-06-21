“जहां जाते हैं वहां का हश्र देश जानता है”, CM साय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, देखें Video

Rahul Gandhi Chhattisgarh Visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वे कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी अभनपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर दिशा-निर्देश देंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी का यह दौरा पार्टी के संगठनात्मक विस्तार अभियान से जुड़ा माना जा रहा है।