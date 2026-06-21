शक्कर कारोबार के नाम पर 8 व्यापारियों को लगा 2 करोड़ से ज्यादा का चूना, बाप-बेटे पर FIR दर्ज

पीड़ित व्यापारियों का आरोप है कि माल की डिलीवरी के बाद आरोपियों ने भुगतान के लिए अलग-अलग बहाने बनाना शुरू कर दिया। कभी बैंकिंग समस्या तो कभी कारोबारी व्यस्तता का हवाला दिया गया। कुछ दिनों बाद फोन कॉल उठाने बंद कर दिए गए और बाद में व्यापारियों के नंबर ब्लॉक कर दिए गए। इतना ही नहीं, जिन व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से व्यापारिक बातचीत होती थी, वहां से भी व्यापारियों को हटा दिया गया। लगातार टालमटोल और संपर्क टूटने के बाद व्यापारियों को एहसास हुआ कि वे एक सुनियोजित धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद सभी पीड़ित एकजुट होकर पुलिस के पास पहुंचे और विस्तृत शिकायत दर्ज कराई।