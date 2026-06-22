Chhattisgarh Road Project: छत्तीसगढ़ में विकास की नई दस्तक, प्रदेशभर में 19 हजार करोड़ का टेंडर जारी, जानें कहां कितनी लागत में होंगे कार्य

जानकारी के अनुसार, सबसे बड़ी परियोजना कोटा-लोरमी पथरिया मार्ग पर सड़क उन्नयन और डामरीकरण का कार्य है, जिसकी अनुमानित लागत 8,402.65 लाख रुपए रखी गई है। राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव-गौरैयापार मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नागपुर क्षेत्र में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण, कोरबा जिले के कटघोरा-छुरी मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण, महासमुंद में शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श विद्यालय भवन निर्माण तथा सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के कई कार्य शामिल किए गए हैं। जशपुर जिले में दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्य जिला मार्ग से ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण तथा दुलदुला क्षेत्र में मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल निर्माण कार्य भी शामिल है। सूरजपुर जिले में सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण के लिए 1,768.78 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृति के लिए निविदा जारी की गई है।