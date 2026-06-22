घर जाना है तो… 10-10 हजार रुपए दो! चेन्नई में फंसी छत्तीसगढ़ की तीन युवतियां, ये प्लेसमेंट है या फंसाने का खेल?

Girls Trapped in Chennai: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की तीन युवतियों के चेन्नई में फंसने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोजगार और प्लेसमेंट के नाम पर उन्हें चेन्नई ले जाया गया था। घर वापस लौटने में परेशानी होने पर युवतियों ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो से फोन पर संपर्क कर मदद मांगी। युवतियों ने अपनी स्थिति बताते हुए सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई कर युवतियों को सुरक्षित वापस लाने के निर्देश दिए हैं।