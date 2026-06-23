Fellowship Program: छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, दूसरे बैच के लिए आवेदन शुरू, MBA की डिग्री का मौका

राज्य सरकार का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और आधुनिक सोच को शासन व्यवस्था से जोड़कर सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को नेतृत्व, नीति-निर्माण और जनहितकारी प्रशासन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का अवसर प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के साथ मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप के दूसरे बैच की औपचारिक शुरुआत हो गई है और चयनित युवा अगले दो वर्षों तक अध्ययन एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे।



