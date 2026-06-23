तबादला नीति को आज सरकार दे सकती है मंजूरी, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है साय कैबिनेट की बैठक

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। राज्य सरकार ने विधानसभा का मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक आहूत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के बीच हुई चर्चा के बाद सत्र की अवधि और तिथियों पर सहमति बनी, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सदन में जवाब देगी, वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का अवसर मिलेगा। विधानसभा सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।