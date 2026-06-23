ED investigation: छत्तीसगढ़ में हाईप्रोफाइल ड्रग्स स्कैंडल,ईडी ने पुलिस से मांगी चार्जशीट, विधानसभा में भी उठ चूका मामला

23 अगस्त 2025 की रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे छापा मारकर हर्ष आहुजा, दीप धनोरिया और मोनू विश्नोई को गिरफ्तार किया था। तीनों के पास से एमडीएमए (ड्रग्स) जब्त की गई थी। पूछताछ में मोनू ने खुलासा किया कि उसे नव्या मलिक ने ड्रग्स का आर्डर दिया था और ड्रग्स हर्ष को देने के लिए कहा था। इसके लिए हरियाणा से मोनू दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के ड्रग्स माफिया से ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचा। इसके बाद हर्ष को डिलीवर करने वाला था। इस बीच पुलिस ने उठा लिया। इसके बाद मुंबई से नव्या और अयान को पकड़ा गया। इसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली विधि अग्रवाल व अन्य आरोपी गिरफ्त में आए। विधि अलग-अलग होटल-क्लबों मेें पार्टी का आयोजन करती थी।