Chhattisgarh Cabinet Decision: ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिन रोजगार की गारंटी, CM साय कैबिनेट का बड़ा फैसला!

Chhattisgarh Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण रोजगार, आजीविका, डिजिटल सुशासन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से तीन बड़ी योजनाओं और नीतियों का अनुमोदन किया, जिनका सीधा लाभ गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा।