Badminton Athlete Raipur: ओलंपिक का सपना चोट से टूटा हौसला नहीं, रायपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी इशान की नजर अब 2028 पर

Raipur Badminton Player: विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर रायपुर के 24 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी इशान भटनागर ने अपने सफर और भविष्य के सपनों को साझा करते हुए कहा कि 2024 ओलंपिक उनके बेहद करीब था, लेकिन 2023 में लगी चोट के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी है और अब उनका पूरा ध्यान 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक पर है। इशान ने कहा कि छोटे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में गर्व का क्षण होता है। इससे न केवल परिवार और समाज में सम्मान मिलता है, बल्कि छोटे शहरों के बच्चों को भी यह विश्वास मिलता है कि वे भी बड़े मंच तक पहुंच सकते हैं।