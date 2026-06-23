Vaibhav Mishra RI: रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI की पोस्टिंग, वैभव मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वैभव मिश्रा के अनुभव और प्रशासनिक क्षमता का लाभ रायपुर ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। उनकी नियुक्ति से कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, विशेष आयोजनों की निगरानी और पुलिस बल के समन्वय जैसे कार्यों में अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI स्तर पर इस तरह की जिम्मेदारी तय किए जाने को पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।