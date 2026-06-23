Vaibhav Mishra RI: रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI की पोस्टिंग, वैभव मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

रायपुर ग्रामीण के RI बने वैभव मिश्रा (photo source- Patrika)
Vaibhav Mishra RI: रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने निरीक्षक वैभव मिश्रा को रायपुर ग्रामीण क्षेत्र का रक्षित निरीक्षक (RI) नियुक्त किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर उन्हें पुलिस अधीक्षक, रायपुर ग्रामीण के अधीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार निरीक्षक वैभव मिश्रा वर्तमान में पुलिस कमिश्नरेट रायपुर में पदस्थ थे। नई नियुक्ति के बाद वे रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में वीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही विभिन्न आयोजनों और विशेष परिस्थितियों में पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन भी उनके दायित्वों में शामिल रहेगा।
रायपुर ग्रामीण जिले में समय-समय पर आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों, जनप्रतिनिधियों के दौरों और वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का समन्वय भी वैभव मिश्रा के जिम्मे रहेगा। इसके अलावा विभिन्न ड्यूटी व्यवस्थाओं में पुलिस बल की तैनाती, फोर्स मैनेजमेंट और समन्वय से जुड़े कार्यों का संचालन भी वे करेंगे। विभाग का मानना है कि इससे पुलिस बल के बेहतर उपयोग और सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रभावी संचालन में मदद मिलेगी।
आदेश के मुताबिक निरीक्षक वैभव मिश्रा का कार्य पर्यवेक्षण पुलिस कमिश्नरेट रायपुर में पदस्थ सहायक पुलिस आयुक्त (लाइन) निलेश द्विवेदी के निर्देशन में होगा। वे आवश्यकतानुसार रायपुर ग्रामीण पुलिस के लिए फोर्स प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक समन्वय कार्यों को अंजाम देंगे।
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वैभव मिश्रा के अनुभव और प्रशासनिक क्षमता का लाभ रायपुर ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। उनकी नियुक्ति से कानून-व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, विशेष आयोजनों की निगरानी और पुलिस बल के समन्वय जैसे कार्यों में अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI स्तर पर इस तरह की जिम्मेदारी तय किए जाने को पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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