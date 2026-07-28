रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जानिए डोनाल्ड ट्रंप से किस मुद्दे पर करेंगे बातचीत?

बता दें अमेरिका यात्रा के दौरान जेलेंस्की दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को श्रद्धांजलि भी देंगे। लिंडसे ग्राहम यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के बड़े समर्थकों में शामिल रहे थे। रूस के 2022 के सैन्य अभियान के बाद उन्होंने यूक्रेन को सैन्य और राजनीतिक मदद देने की वकालत की थी। जेलेंस्की ने यूक्रेन के सभी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों का धन्यवाद किया और कहा कि जो लोग लोगों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं, वह उनके आभारी हैं। यही नहीं इस यात्रा के दौरान अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच आगे की रणनीति को लेकर कई अहम फैसले हो सकते हैं। जेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात को युद्ध के भविष्य और शांति प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।