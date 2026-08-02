ईरान ने दी धमकी, अगर अमेरिका ने बनाया एनर्जी साइट्स को निशाना तो दिया जाएगा करारा जवाब

ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने फिलहाल ईरान में एनर्जी साइट्स पर हमलों के सैन्य ऑपरेशन को मंजूरी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि अगर इस सैन्य ऑपरेशन को मंजूरी दी जाती है तो यह करीब दो हफ्ते तक चल सकता है और इसका मकसद ईरान की राजधानी तेहरान में बिजली काटी जाना और पूरे देश में अव्यवस्था फैलाना हो सकता है। कुछ दिन पहले इज़रायल के रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने भी कहा था कि वह ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमला करना चाहते हैं। एक सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि अमेरिका अभी इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है क्योंकि उसे डर है कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमला कर सकता है और इससे दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हो सकता है।