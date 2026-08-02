Idaho Restaurant Shooting: इडाहो के फास्ट-फूड रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ गोलीबारी, हमलावर समेत कई की मौत

चीफ ऑफ पुलिस मैथ्यू हिक्स ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि घटनास्थल का दृश्य बेहद भयानक और अफरा-तफरी से भरा था। फिलहाल हमलावर मारा जा चुका है और समुदाय के लिए अब कोई खतरा नहीं है। शहर के प्रवक्ता जोश पाल्मर ने स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में एक ही हमलावर के शामिल होने का अंदेशा है और उसकी पहचान के साथ-साथ वारदात के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है।