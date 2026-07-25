धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आंदोलन खत्म! अब क्या होगा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का अगला कदम

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी सभी प्रमुख मांगों पर सरकार सहमत हो गई है। इनमें सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी, जो पहले ही पूरी हो चुकी है। दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों और आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेने की थी। सरकार ने यह मांग भी स्वीकार कर ली है और दिल्ली ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित और अन्य राज्यों में दर्ज मामलों को भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही भविष्य में भी कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरी मांग नीट पेपर लीक से जुड़े घटनाक्रम के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता देने की थी। सरकार ने इस दिशा में भी आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है।