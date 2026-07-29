NET-JRF पास, साइंटिस्ट बनने का सपना… लेकिन करंट ने छीन ली जिंदगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर ज्योति के साथ क्या हुआ?

छात्र नेता हिमांगी शर्मा ने कहा कि साउथ कैंपस में बिजली से जुड़ा काम चल रहा था और बारिश के दौरान आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ज्योति विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा थीं और छात्र सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। छात्र संगठनों ने पूरे मामले की पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर, हादसे के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है।