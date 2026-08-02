IIT कैंपस से घूमने निकलीं 2 छात्राएं ब्रह्मपुत्र नदी में गिरीं, 3 घंटे बाद NDRF ने एक का शव किया बरामद, दूसरी सुरक्षित

Brahmaputra River: असम के गुवाहाटी से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी की एक बीटेक छात्रा की ब्रह्मपुत्र नदी में डूबने से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक, वह आंध्र प्रदेश के जमालपुर की रहने वाली थीं। हादसा शनिवार शाम शहर के लठिया बगीचा घाट के पास हुआ। छात्रा के साथ मौजूद उसकी दोस्त को समय रहते बचा लिया गया।