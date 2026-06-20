राजगढ़ में भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत में लगा मंच टूटा, जमीन पर गिरे नेता

BJYM President Shyam Taylor rajgarh visit -मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय पर शनिवार को सत्ता का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत में पूरा शहर बैनर-पोस्टर से सजा दिया गया। नेशनल हाइवे पर जगह-जगह मंच तान दिए, जिससे पुलिस की मौजूदगी में जाम लगता रहा। प्रदेश अध्यक्ष को दिखाने के लिए युवा नेताओं के बीच ब्यावरा नाका से लेकर खिलचीपुर नाके तक बैनर लगाने की होड़ सी लग गई। ब्यावरा, सारंगपुर, खुजनेर, सुठालिया सहित जिलेभर से भाजपा नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। खिलचीपुर नाके पर भाजपा युवा मोर्चा के तीन दावेदारों ने तीन अलग-अलग मंच लगाए। इसी बीच एक मंच प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत के दौरान टूट गया (BJYM President Stage Collapse) और सभी बड़े नेता जमीन पर गए।