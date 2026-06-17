नीमच में तीन फीट जमीन के लिए भाई-भाभी की हत्या

नीमच जिले के कानका गांव में रहने वाले पूरणमल का तीन फीट जमीन को लेकर अपने ही सगे भाई रामनिवास से बीते करीब 15 दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार की सुबह रामनिवास ने पूरणमल को बातचीत करने के लिए बुलाया। रामनिवास के साथ उसके 8-10 साथी भी पहले से ही खेत पर थे। जब पूरणमल खेत में पहुंचा तो रामनिवास और पूरणमल के बीच विवाद होने लगा और इसी दौरान आरोपियों ने पहले तो उसकी आंखों में लाल मिर्च झोंकी और फिर कुल्हाड़ी व लाठियों से हमला कर दिया। जब पूरणमल की पत्नी संपतबाई और बेटा जीवन उसे बचाने पहुंचे और आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। हमले में पूरणमल व उनकी पत्नी की मौत हो गई जबकि बेटा घायल है और अस्पताल में भर्ती है।