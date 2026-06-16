नीमच में होटल, रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी को लेकर ढुलमुल नीति

सुरक्षित प्रवेश और सुरक्षित निकासी की हो व्यवस्था

यह निर्देश कलेक्टर हिमांश चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित रेस्टोरेंट,मेरिज गार्डन संचालकों की बैठक में दिए। बैठक में निर्देश दिए कि सभी होटल संचालक, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन में सुरक्षित प्रवेश और सुरक्षित निकासी की व्यवस्था हो। आपात स्थिति में निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रहे, यह सभी संचालक सुनिश्चित करें। साथ ही होटल रेस्टोरेंट, मेरिज गार्डन के बाहर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो। सडक़ पर वाहन पार्किंग न हो, यातायात में कोई व्यवधान न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बैठक में कलेक्टर ने सभी होटल रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का अक्षरश: पालन करें। ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता की खाद्य सामग्री ही उपलब्ध करवाएं। संस्थान में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने विद्युत सुरक्षा के मानकों का पालन करने पुरानी विद्युत लाईन फिटिंग, एसी व अन्य विद्युत उपकरणों को चेक करवाकर आवश्यकता के अनुसार सुधार करवाने के निर्देश भी दिए।