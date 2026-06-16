नीमच में अफीम किसानों ने कहा जब पट्टे का आधार मार्फिन तो भुगतान गाढ़ता पर क्यों

आगामी अफीम नीति के लिए किसानों के सुझाव

भाजपा किसान मार्चा जिलाध्यक्ष राजू नागदा मोड़ी ने बैठक में किसाों की ओर से सुझाव रखे कि अफीम की बुआई के 15 से 30 दिन के अंदर अफीम की नपती हो। अफीम नीति सितंबर माह में ही जारी हो। अफीम की फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा में जोड़ा जाए या फिर अलग से बीमा किया जाए, जिससे किसानों को प्राकृतिक नुकसान के बाद बीमा मिल सके। अफीम के भाव 5000 रुपए प्रति किलो किए जाएं। सीपीएस पद्धति के डोडो के भाव 500 रुपए प्रति किलो किए जाएं। किसी परिवार में एक लाईसेंस है और दो भाई है तो उन्हें दो प्लाटों में बुवाई की अनुमति दी जाए। मार्फिन 3.5 से लाचिंग पद्धति में पट्टे जारी किए जाएं। पुराने वर्षों से किसी कारणवश रुके हुए हो पट्टे बहाल किए जाएं। जिस किसान की अच्छी और ज्यादा मार्फिन है उसे प्रोत्साहन के रुप में रकबा बढ़ाया जाए ताकि दूसरे किसान भी अच्छी व ज्यादा मार्फिन अफीम विभाग को दे। सीपीएस और चीरे वालें दोनों को समान रकबा दिया जाए। विभाग अफीम लाईसेंस मॉर्फिन से देते हैं तो अफीम का मूल्य भी मॉर्फिन के आधार पर दिया जाए जो अभी गाढ़ता के आधार पर दिए जाते हैं। बैठक में किसानों ने न केवल अपनी समस्याएं रखीं, बल्कि नीति सुधार से जुड़े कई व्यवहारिक सुझाव भी दिए। बैठक के दौरान किसानों और जनप्रतिनिधियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बैठक में सामने आए सुझावों को नई अफीम नीति में शामिल किया जाएगा। लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।